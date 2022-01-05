Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (23-я и 47-я минуты), Яков Тренин (28). У "Вегаса" отличились Вильям Карлссон (53), Ши Теодор (59).

ТАСС, 5 января. "Нэшвилл" в гостях со счетом 3:2 обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для Тренина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне в НХЛ. Также 24-летний россиянин провел сотую игру в регулярных чемпионатах НХЛ. Тренин выступает за "Нэшвилл" с сезона-2019/20.

Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов отдал результативную передачу, которая стала для россиянина седьмой в текущем сезоне.

"Нэшвилл" возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона, после 34 игр команда набрала 44 очка. "Вегас" лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 45 очками, набранными в 36 играх. В следующем матче "Нэшвилл" в гостях встретится с "Лос-Анджелесом" 7 января, "Вегас" в этот же день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".