Сборная Испании сыграет с поляками в полуфинале Кубка ATP

ТАСС, 5 января. Сборная Испании стала вторым полуфиналистом Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

В первой встрече третьего матча группового этапа испанец Пабло Карреньо-Буста обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:4. Эта победа гарантировала сборной Испании первое место в группе A и участие в полуфинале турнира. Позднее в среду испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет с сербом Душаном Лайовичем, на парный поединок от испанцев заявлены Алехандро Давидович-Фокина и Педро Мартинес, в заявку сербов вошли Никола Чачич и Матей Сабанов. Ранее в среду чилийцы, также выступающие в группе A, обыграли норвежцев со счетом 2-1.

В полуфинале сборная Испании сыграет с командой Польши, досрочно гарантировавшей себе первое место в группе D. Участники второго полуфинала определятся 6 января.

Кубок АТР проходит в третий раз, действующим победителем турнира сборная России. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 9 января.