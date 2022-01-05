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КХЛ

"Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1
Игроки "Ак Барса" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки "Ак Барса"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 5 января. Казанский "Ак Барс" в серии буллитов обыграл хабаровский "Амур" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске на "Платинум-Арене" в присутствии 500 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Кирилл Панюков (8-я минута). У "Амура" отличился Руслан Педан (54). Автором победного буллита стал Стивен Кэмпфер.

Команды встречались в текущем сезоне 17 октября, тогда сильнее оказались казанцы, одержавшие на своем льду победу в овертайме со счетом 3:2.

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 46 игр команда набрала 64 очка. "Амур" идет на девятой строчке, после 47 матчей у команды 42 очка. В следующем матче "Ак Барс" во Владивостоке сыграет с местным "Адмиралом" 7 января. "Амур" в этот же день примет московский "Спартак".

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