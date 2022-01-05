Матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и "Барселоной" перенесен

ТАСС, 5 января. Матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и испанской "Барселоной" перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Сообщается, что "Барселона" запросила перенос в связи с тем, что из-за положительных результатов тестов на коронавирус у баскетболистов команда не может выставить восемь игроков (минимум по регламенту турнира) для участия в матче.

Во вторник пресс-служба Евролиги сообщила о переносе игры 19-го тура между казанским УНИКСом и мадридским "Реалом" из-за вспышки коронавируса в российском клубе. Также Евролига перенесла матчи 19-го тура "Альба" (Германия) - "Панатинаикос" (Греция), "Анадолу Эфес" (Турция) - "Бавария" (Германия), "Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция), АСВЕЛ (Франция) - "Монако", "Маккаби" (Израиль) - "Баскония" (Испания). Все игры были перенесены из-за вспышек коронавируса в клубах.

Ранее Евролига перенесла игру 18-го тура между ЦСКА и греческим "Олимпиакосом" из-за вспышки коронавируса в греческом клубе. Матч должен был пройти 29 декабря.

Встреча между ЦСКА и "Барселоной" должна была пройти в Москве 7 января. После 17 сыгранных матчей армейцы занимают седьмое место в таблице Евролиги, команда одержала 10 побед при семи поражениях. "Барселона" лидирует, имея в активе 15 побед при трех поражениях.