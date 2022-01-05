"Спартак" в серии буллитов обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 января. Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в Ледовом дворце спорта "Сибирь" в присутствии 4 600 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Дмитрий Вишневский (39-я минута). У "Сибири" отличился Денис Голубев (56). Автором победного буллита стал Тим Хеед.

Команды встречались в этом сезоне 8 ноября в Москве. Тогда победу со счетом 3:0 одержала "Сибирь". Красно-белые обыграли "Сибирь" впервые за четыре матча, последний раз "Спартак" побеждал новосибирскую команду в гостевом матче 25 декабря 2019 года. Тогда москвичи одержали победу со счетом 5:0.

Защитник "Сибири" Максим Гончаров провел 500-ю игру в КХЛ. Для защитника красно-белых Александра Никишина эта игра стала 100-й в КХЛ.

Ранее в среду челябинский "Трактор" дома в овертайме со счетом 4:3 обыграл ярославский "Локомотив".

"Спартак" благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы Западной конференции, после 46 игр подопечные Бориса Миронова набрали 55 очков. "Сибирь" идет шестой на Востоке, после 46 игр у команды 53 очка. В следующем матче "Спартак" в Хабаровске сыграет с местным "Амуром" 7 января. "Сибирь" следующую встречу также проведет на выезде против "Амура", игра пройдет 9 января.