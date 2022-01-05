ЦСКА в овертайме обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме со счетом 2:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 009 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (43-я минута), Лукас Валльмарк (65). У "Нефтехимика" отличился Вячеслав Лещенко (39).

"Нефтехимик" уступил ЦСКА в 11-м гостевом матче подряд. Последний раз команда из Нижнекамска обыгрывала армейцев в Москве 25 сентября 2010 года (2:0).

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, в 46 играх подопечные Сергея Федорова набрали 62 очка. "Нефтехимик" идет седьмым на Востоке, после 46 игр у команды 47 очков. В следующем матче красно-синие дома сыграют с подольским "Витязем" 7 января. "Нефтехимик" в этот же день на выезде сыграет с "Сочи".