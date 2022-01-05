Гол Черышева в компенсированное время вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

ТАСС, 5 января. "Валенсия" со счетом 2:1 на выезде обыграла "Картахену" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Карлос Солер (35-я минута) и россиянин Денис Черышев (90+3). У проигравших отличился Альфредо Ортуньо (75).

Черышев вышел на замену на 71-й минуте. В нынешнем сезоне 31-летний российский полузащитник провел 12-й матч и забил первый гол.

"Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января, матчи пройдут 15 января.