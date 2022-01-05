{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Гол Черышева в компенсированное время вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

Россиянин вышел на замену на 71-й минуте
Денис Черышев EPA-EFE/BIEL ALINO
Описание
Денис Черышев
© EPA-EFE/BIEL ALINO

ТАСС, 5 января. "Валенсия" со счетом 2:1 на выезде обыграла "Картахену" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Карлос Солер (35-я минута) и россиянин Денис Черышев (90+3). У проигравших отличился Альфредо Ортуньо (75).

Черышев вышел на замену на 71-й минуте. В нынешнем сезоне 31-летний российский полузащитник провел 12-й матч и забил первый гол.

"Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Жеребьевка этой стадии состоится 7 января, матчи пройдут 15 января.

Теги
Футбол в Испании
Футбол на Украине
Умер врач киевского "Динамо", работавший в футбольном клубе с 1975 года
Владимир Малюта умер на 81-м году жизни
Читать полностью