Умер врач киевского "Динамо", работавший в футбольном клубе с 1975 года

ТАСС, 5 января. Врач украинского футбольного клуба "Динамо" (Киев) Владимир Малюта умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Малюта работал в клубе с 1975 года, когда киевляне стали победителями Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Врача пригласил работавший тогда главным тренером "Динамо" Валерий Лобановский.

"Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому "Динамо", который, без преувеличения, на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта. Считаю, что "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие", - сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

Малюта закончил Томский государственный медицинский институт в 1965 году. Работал ординатором, врачом, заведующим отделения в больнице Кемерова (1964-1975). В разные годы Малюта работал врачом сборной Украины.