Московское "Динамо" проиграло "Йокериту" в матче КХЛ

ТАСС, 5 января. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Шрёдер (2-я минута), Брайан О'Нилл (9), Марко Анттила (33), Маркус Хянникяйнен (52) и Ханнес Бьёрнинен (58). У проигравших отличился Оскар Линдберг (36). Из-за ужесточения ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса, встреча прошла без зрителей. Финский клуб прервал серию из четырех поражений в матчах с "Динамо".

"Йокерит" набрал 62 очка после 46 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" имеет на одно очко больше и располагается на второй строчке.

В следующем матче "Йокерит" 8 января примет уфимский "Салават Юлаев", а "Динамо" днем позже на своей площадке сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".