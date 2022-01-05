Тест на коронавирус Лионеля Месси дал отрицательный результат

ТАСС, 5 января. Тест на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

2 января тест аргентинского футболиста показал положительный результат. Он пропустил встречу 1/16 финала Кубка Франции с "Ванном" (4:0).

Месси 34 года, в текущем сезоне он провел за клуб 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Минувшим летом футболист перешел из "Барселоны" в ПСЖ. За "Барселону" он выступал с 2003 по 2021 год. В составе клуба он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании.

Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", что является рекордным результатом. В составе сборной Аргентины нападающий стал обладателем Кубка Америки 2021 года, серебряным призером чемпионата мира в 2014 году и олимпийским чемпионом 2008 года.

После 19 туров ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.