НХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата из-за ограничений посещаемости в Канаде

ТАСС, 6 января. Три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны были пройти в Канаде, перенесены на более поздний срок из-за новых ограничений посещаемости, действующих в стране из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Были перенесены домашние матчи "Монреаля" и "Торонто" против "Нью-Джерси", которые должны были пройти 15 и 18 января соответственно, а также встреча "Эдмонтон" - "Чикаго" (19 января). В заявлении лиги отмечается, что точные даты проведения игр определятся после ослабления или снятия действующих ограничений в Канаде.

В текущем сезоне было перенесено 98 матчей регулярного чемпионата НХЛ. 22 декабря лига объявила, что ее игроки не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине. В запланированную для Игр паузу с 7 по 22 февраля планируется провести перенесенные из-за коронавируса матчи текущего регулярного чемпионата.