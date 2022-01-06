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НХЛ

Шайба Михеева принесла "Торонто" победу в матче НХЛ против "Эдмонтона"

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 6 января. "Торонто" со счетом 4:2 обыграл "Эдмонтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" отличились Джон Таварес (5-я минута), Ти Джей Броди (20), российский нападающий Илья Михеев (52), Александер Керфут (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Брендан Перлини (10), Леон Драйзайтль (12).

Михеев забросил третью шайбу в текущем сезоне. Всего российский форвард провел три матча в нынешнем регулярном чемпионате.

"Торонто" занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 32 матчах. "Эдмонтон" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 38 очками за 34 игры.

Следующий матч "Торонто" проведет 9 января в гостях против "Колорадо". "Эдмонтон" 11 января примет "Оттаву".

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