Аракелян: Ростов-на-Дону готов принять отборочные игры Олимпиады 2036 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 января. /ТАСС/. Ростов-на-Дону готов принять отборочные турниры по игровым видам спорта летней Олимпиады 2036 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Город Ростов-на-Дону выразил готовность заявиться на проведение отборочных игр по игровым видам спорта в рамках Олимпийских игр 2036 года", - сказал Аракелян. Министр напомнил, что заявка на проведение Олимпиады подается городом-организатором в случае принятия положительного решения об участии в конкурсе на проведение Игр на уровне государства.

По словам Аракеляна, власти региона предпринимают меры по созданию в области современной спортивной инфраструктуры. До 2030 года планируется возвести и отремонтировать не менее 290 спортивных объектов.

В августе губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что власти задумываются над подачей заявки на участие в конкурсе по определению города, который примет Олимпийские игры 2036 года. Глава региона отмечал, что ведется проектирование ряда спортивных объектов, в том числе четырех дворцов спорта и комплексов.