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ATP

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

Во втором круге россиянин обыграл американца Стива Джонсона
Карен Хачанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 6 января. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Стива Джонсона во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина. В четвертьфинале Хачанов сыграет с Егором Герасимовым из Белоруссии, их встреча пройдет в пятницу.

Хачанов занимает 29-е место в мировом рейтинге, на его счету четыре титула ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 9 января. Его призовой фонд составляет $521 тыс. В 2020 году победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев, в 2021-м соревнования в одиночном разряде у мужчин не проводились.

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