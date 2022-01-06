Петр Ян проведет реванш против Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 5 марта

ТАСС, 6 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет второй бой против американца Алджамейна Стерлинга 5 марта на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом Ян написал в своем "Инстаграме".

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

"Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса", - написал Ян.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все 7 боев в UFC. В активе 32-летнего Стерлинга 20 побед (10 - досрочно) и три поражения.