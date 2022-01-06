Матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" перенесен из Казахстана в Россию

ТАСС, 6 января. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" из Нур-Султана и казанским "Ак Барсом" пройдет на территории России. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч "Барыс" - "Ак Барс" должен был пройти 17 января в Нур-Султане. Решение о переносе игры в Россию принято по причине нестабильной обстановки в Казахстане. КХЛ рассматривает вариант проведения встречи в Казани.

В среду "Барыс" принимал на домашней арене магнитогорский "Металлург" (3:2), матч прошел без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. После игры самолет с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа.

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 46 матчах. "Барыс" идет восьмым, имея в активе 46 очков после 46 встреч.