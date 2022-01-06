Камельзон: теннисист Сафиуллин хорошо проявил себя в паре с Медведевым на Кубке ATP

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин показал высокий уровень игры в паре с Даниилом Медведевым в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

Сборная России обыграла команду Италии в матче третьего тура группового этапа Кубка АТР и вышла в полуфинал турнира. Соперник россиян по полуфиналу определится по итогам встреч группы C, где выступают команды США, Великобритании, Германии и Канады. В начале декабря российская команда в составе с Медведевым, Андреем Рублевым, Асланом Карацевым, Евгением Донским и Кареном Хачановым выиграла Кубок Дэвиса.

"Выход в полуфинал закономерен, так как они адаптировались за это время. Надо отдать должное Сафиуллину, он показал достаточно высокий уровень тенниса в паре с Медведевым. Сафиуллин не был высоко в мировом рейтинге (теннисист занимает 167-е место в рейтинге ATP - прим. ТАСС). Хорошо, что у нас такая команда, где есть 5-6 человек, которые смело могут выступать, не зря они выиграли Кубок Дэвиса", - сказал Камельзон.

Рублев снялся с турнира после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат, Карацев и Донской также не смогли принять участие в соревновании, их заменили Сафиуллин и Евгений Карловский.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выходит в полуфинал. Турнир завершится 9 января.