Кафельников: теннисист Медведев играет на своем уровне в преддверии Australian Open

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает показывать высокий уровень игры на Кубке Ассоциации теннисистов-професионалов (ATP), который проходит перед первым в году турниром Большого шлема - Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2000 года, обладатель Кубка Дэвиса (2002) Евгений Кафельников.

Сборная России с Медведевым и Романом Сафиуллиным в составе обыграла команду Италии со счетом 2-1 в матче третьего тура группового этапа Кубка АТР и вышла в полуфинал турнира, заняв первое место в группе В. Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. В заключительном матче группового этапа Медведев и Сафиуллин в парной встрече обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру (6:7 (6:8), 3:6), а Медведев со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 обыграл Берреттини.

"Любой выход в полуфинал можно считать успехом. Наверное, такой результат в определенной степени был прогнозируем, потому что есть лидер (Медведев - прим. ТАСС), который играет на достойном уровне. Скорее всего, нужно быть максималистом и ждать, что команда подтвердит свой титул", - сказал Кафельников.

Собеседник агентства отметил форму Медведева в преддверии Australian Open. "Медведев играет на своем уровне сейчас, уровень этот очень хороший, на вторую ракетку мира, быть может, даже на первую. Australian Open начинается только через десять дней, время достойно подготовиться еще есть", - добавил Кафельников.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open (2021).

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. В текущем розыгрыше принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выходит в полуфинал, турнир завершится 9 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.