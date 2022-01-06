Коган: вылет российских фигуристов на чемпионат Европы будет проходить не централизованно

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские фигуристы будут вылетать на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, согласно расписанию своих выступлений - централизованного вылета у команды не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В настоящее время между Россией и Эстонией нет прямого авиа- и железнодорожного сообщения.

"Централизованного вылета не будет - все будут отправляться в Таллин в соответствии со своим расписанием", - сообщил Коган.

На вопрос ТАСС, все ли спортсмены, вошедшие в состав сборной на предолимпийский чемпионат, готовы к старту, генеральный директор ФФККР ответил: "Все в порядке, все готовятся".

В составе российской команды на чемпионате Европы выступят: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова; Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко; пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов; танцоры Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.