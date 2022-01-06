Жулин не считает значимым снятие соперников Синициной и Кацалапова с чемпионата Европы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Александр Жулин, тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, не считает важным тот факт, что основные соперники россиян французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы. Об этом Жулин заявил ТАСС.

В четверг Федерация фигурного катания Франции сообщила, что серебряные призеры Олимпийских игр и четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Пападакис и Сизерон не выступят на чемпионате Европы, который пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Решение фигуристов вызвано опасениями заразиться коронавирусом в преддверии Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на 4-20 февраля.

"Нам все равно, нам нужно смотреть в свою тарелку и пожелать здоровья Никите [Кацалапову], - сказал Жулин. - Для нас важно как следует подготовиться к чемпионату Европы и хорошо сделать свое дело".

Синицина и Кацалапов были вынуждены сняться с произвольной программы чемпионата России в Санкт-Петербурге из-за обострившейся травмы спины Кацалапова.