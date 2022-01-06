Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола заразился коронавирусом

ТАСС, 6 января. Тест на коронавирусную инфекцию испанского тренера Хосепа Гвардиолы, возглавляющего английский футбольный клуб "Манчестер Сити", дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также коронавирусом заразился помощник Гвардиолы Хуанма Лильо. Сообщается, что всего в клубе заражен 21 человек, из них семеро - игроки основной команды.

Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет 7 января на выезде в рамках третьего раунда Кубка Англии против "Суиндон Таун". Командой будет руководить помощник Гвардиолы Родольфо Боррелль.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" лидирует после 21-го сыгранного тура. Команда Гвардиолы набрала 53 очка и на 10 очков опережает идущий вторым "Челси".