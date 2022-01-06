Борис Михайлов: ЦСКА скорбит в связи со смертью хоккейного селекционера Шагаса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА скорбит в связи со смертью селекционера Бориса Шагаса. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

Шагас умер 6 января на 81-м году жизни.

"Как это сейчас называется, Шагас был тайным агентом Виктора Васильевича Тихонова в подборе молодых перспективных игроков для ЦСКА, не только для основной команды, но и для всего клуба. Он был очень веселым, остроумным человеком. Все помнят его, особенно в детской спортивной школе, потому что он все время находился там. Думаю, весь армейский хоккейный клуб скорбит", - сказал Михайлов.

Шагас работал в ЦСКА с 1977 года и на протяжении 40 лет отвечал в клубе за селекцию. Во время его работы селекционером за красно-синих выступали Вячеслав Быков, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Сергей Федоров и многие другие.