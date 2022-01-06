Победитель пятого этапа ралли "Дакар" Каргинов отметил преимущества "Камаз-мастера"

ТАСС, 6 января. Мастерство штурманов, механиков и конструкция машин позволяют российским экипажам "Камаз-мастера" преодолевать спецучастки ралли-марафона "Дакар" быстрее других команд. Такое мнение высказал пилот команды Андрей Каргинов, комментарий которого приводит пресс-служба "Камаз-мастера".

Победу на пятом этапе "Дакара" одержал экипаж Каргинова, который преодолел дистанцию за 4 часа, 1 минуту и 2 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж Дмитрия Сотникова, отставший от лидера на 4 минуты 25 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Антона Шибалова (+6.47). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Хороший день сегодня, длинный спецучасток, трудовой: очень много камней, извилистых дорожек, где можно было найти свою траекторию, подрезать, наши машины позволяют это делать. Стартовали далеко, пытались накатить, очень много грузовиков обогнали. В такие моменты видишь преимущество наших экипажей, штурманов, механиков - наши машины позволяют ехать быстрее, - сказал Каргинов. - Ребята молодцы, проехали все кучно, мы пытались держаться ближе к ребятам, чтобы в случае чего помочь с запчастями".

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 19 часов 9 минут и 20 секунд. Далее идет экипаж Эдуарда Николаева (19:19.13), на третьем месте располагается экипаж Шибалова (19:35.77), экипаж Каргинова находится на шестой позиции (20:45.32).

Следующий этап пройдет 9 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.