Два матча баскетбольного клуба "Астана" в Единой лиге ВТБ перенесены

ТАСС, 6 января. Две игры казахстанского баскетбольного клуба "Астана" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ перенесены на неопределенный срок из-за нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Астана" 8 января должна была сыграть в гостях с "Локомотивом-Кубанью", а 15 января на домашней площадке встретиться с белорусским "Цмоки-Минском".

Помимо этого, Единая лига ВТБ перенесла матч, запланированный на 8 января, между польским клубом "Зелена Гура" и эстонским "Калевом" из-за случаев заражения коронавирусом в клубе из Польши.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.