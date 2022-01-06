"Локомотив" договорился о переходе чешского футболиста Кухты

ТАСС, 6 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" договорился о трансфере нападающего чешской "Славии" Яна Кухты. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал агент игрока Милан Мартинович.

"Клубы действительно договорились. Мы очень близки к финалу, все будет хорошо", - сказал Мартинович.

Кухте 24 года, в текущем сезоне чех провел за "Славию" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь голевых передач. В составе "Славии" форвард выиграл чемпионат и Кубок Чехии в 2021 году и стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.