Лидер "Дакара" Сотников считает, что положение в зачете грузовиков уплотнилось

ТАСС, 6 января. Положение в зачете грузовиков на ралли-марафоне "Дакар" после пятого этапа уплотнилось. Такое мнение высказал пилот российской команды "Камаз-мастер", лидер в зачете грузовиков Дмитрий Сотников, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Победу на пятом этапе "Дакара" одержал экипаж Андрея Каргинова, который преодолел дистанцию за 4 часа 1 минуту и 2 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж Сотникова, отставший от лидера на 4 минуты и 25 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Антона Шибалова (+6.47). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Достаточно быстрый и разнообразный день. Хорошая секция дюн была, с необычной навигацией, пришлось вчетвером разбираться - три "Камаза" и "Ивеко". Сегодня лидирующим экипажам было сложнее всего, потому что после открытия дороги через минуту было видно каждого участника. Думаю, все во время спецучастка подтянулись и уплотнились, - сказал Сотников. - Главное было колеса сохранить".

В общем зачете лидирует экипаж Сотникова с результатом 19 часов 9 минут и 20 секунд. Далее идет экипаж Эдуарда Николаева (+9.53), на третьем месте располагается Шибалов (+26.27), экипаж Каргинова находится на шестой позиции (+1:36.12).

Следующий этап пройдет 9 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.