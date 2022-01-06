Четыре баскетболиста "Зенита" заразились коронавирусом

ТАСС, 6 января. Тесты четырех игроков санкт-петербургского баскетбольного клуба "Зенит" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также коронавирус был выявлен у одного сотрудника основной команды. Клуб организовал дополнительное тестирование перед вылетом на матч регулярного чемпионата Евролиги против "Милана". Пресс-служба петербуржцев сообщила, что при выявлении новых случаев клуб будет руководствоваться регламентом Евролиги.

В среду Евролига сообщила о переносе матча 19-го тура между московским ЦСКА и испанской "Барселоной", о дате переноса не сообщается. Во вторник были перенесены игры между казанским УНИКСом и мадридским "Реалом" из-за вспышки коронавируса в российском клубе. Также Евролига перенесла матчи 19-го тура "Альба" (Германия) - "Панатинаикос" (Греция), "Анадолу Эфес" (Турция) - "Бавария" (Германия), "Жальгирис" (Литва) - "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Фенербахче" (Турция), АСВЕЛ (Франция) - "Монако", "Маккаби" (Израиль) - "Баскония" (Испания). Все игры были перенесены из-за случаев коронавируса в клубах.

Матч между "Миланом" и "Зенитом" должен пройти 7 января, начало запланировано на 22:30 мск. "Зенит" занимает четвертое место после 18 сыгранных матчей, команда одержала 12 побед при шести поражениях. "Милан" идет шестым, команда выиграла 10 матчей и потерпела шесть поражений.