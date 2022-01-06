США выплатили более $1,3 млн Всемирному антидопинговому агентству

ТАСС, 6 января. Управление национальной политики по контролю над наркотиками США (ONDCP) США выплатило более $1,3 млн Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В декабре 2021 года директор ONDCP Рахул Гупта одобрил выделение второго транша финансирования в размере $1,331 млн из ежегодного взноса в $2,931 млн.

"Я приветствую решение ONDCP выделить второй транш своего годового взноса в 2021 году в WADA. Это наглядная демонстрация поддержки правительством США глобальной совместной миссии WADA по борьбе с допингом в спорте", - сказал президент WADA Витольд Банька.

"Рассчитываю на продолжение сотрудничества с правительством США и всеми другими государственными органами по всему миру. Вместе со спортивным движением, спортсменами и другими заинтересованными сторонами мы продолжим работать над созданием равных условий, на которых спортсмены со всего мира могут соревноваться честно и уверенно", - добавил Банька.

Общий бюджет WADA в 2021 году составил $43,4 млн.