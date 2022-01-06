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НХЛ

Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко попал в ковид-протокол НХЛ

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") AP Photo/Billy Hurst
Описание
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис")
© AP Photo/Billy Hurst

ТАСС, 6 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис" Владимир Тарасенко включен в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в ковид-протокол были внесены защитники Скотт Перунович и Джейк Уолмэн. 8 января команда дома встретится на своем льду с "Вашингтоном".

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Тарасенко 30 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ он провел 34 матча, в которых забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач.

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