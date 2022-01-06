"Куньлунь Ред Стар" проиграл "Северстали" и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 6 января. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 7:1 обыграла пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на "Арене-Мытищи", где домашние матчи проводит "Куньлунь", в присутствии 602 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (5-я и 18-я минуты), Николай Тимашов (8), Давид Думбадзе (27), Никита Гуслистов (34, 54), Йоонас Няттинен (39). У "Куньлуня" отличился Райан Спроул (40).

"Куньлунь Ред Стар" потерпел 12-е поражение подряд, в последний раз команда побеждала 2 декабря в матче против "Нефтехимика" (2:1). Пекинцы в трех последних матчах пропустили й9 шайб. "Куньлунь" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 46 матчей у пекинской команды 25 очков.

Команды встречались в этом сезоне 19 октября, тогда "Северсталь" на своем льду обыграла "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:1.

"Северсталь" занимает пятое место на Западе, в 46 играх команда набрала 59 очков. В следующем матче команда из Череповца примет "Сочи" 9 января. "Куньлунь" днем ранее примет челябинский "Трактор".