Чемпионат Европы по конькобежному спорту стартует в Херенвене

ТАСС, 7 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту стартует 7 января в нидерландском Херенвене. Для большинства европейских конькобежцев турнир станет генеральной репетицией перед Олимпиадой в Пекине.

В предыдущие годы чемпионат Европы проводился в спринте и многоборье, однако в олимпийский сезон турнир проводится на отдельных дистанциях из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Но не для всех российских конькобежцев эта репетиция состоится. После прибытия в Нидерланды команда России сдала тесты на коронавирус, некоторые из них оказались с положительным результатом.

Ранее в состав сборной России вошли Павел Кулижников, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков. У женщин должны были выступить Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Наталья Воронина, Елена Сохрякова.

На данный момент принято решение, что Арефьев, Кулижников, Мурашов и Муштаков пропустят турнир из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией. Остальная часть команды находится на карантине - спортсмены пройдут тестирование в пятницу, что означает пропуск российской сборной первого дня турнира. "К сожалению, мы не успеем попасть на соревнования на дистанциях 3 000 м, 1 000 м у мужчин и женщин, а также на командные спринты", - сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Позднее о недопуске к соревнованиям сообщила Фаткулина. "Да, я не допущена до чемпионата Европы. В пятницу сдаем опять ПЦР-тест, но у меня уже есть положительный, поэтому я не выступлю, даже если сдам отрицательный тест", - сказала она ТАСС.

Чемпионат Европы завершится 9 января.