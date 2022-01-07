СМИ: "Краснодар" договорился с "Атлетико Минейро" о переходе защитника Алонсо

ТАСС, 7 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" договорился с "Атлетико Минейро" о трансфере капитана бразильской команды парагвайца Хуниора Алонсо. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, российский клуб заплатил за игрока €8 млн + €2 млн в качестве бонусов. Контракт с Алонсо будет действовать до 2026 года.

Алонсо 28 лет, он играет за "Атлетико Минейро" с 2020 года, в прошедшем сезоне центральный защитник провел за клуб 50 матчей, забил один гол и выиграл чемпионат и Кубок Бразилии. Ранее он выступал парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту" и аргентинский "Бока Хуниорс".

"Краснодар" после 18 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. 5 января клуб расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.