Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 7 января. "Тампа" обыграла "Калгари" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Кори Перри (33), Брэйден Пойнт (43), Ондржей Палат (51), Алекс Киллорн (51). У "Калгари" отличился Диллон Дюбе (56).

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский одержал 19-ю победу за 27 встреч. Его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться, нападающий команды Никита Кучеров восстановился после травмы и появился на льду впервые с середины октября, отметившись двумя голевыми передачами.

"Тампа" набрала 51 очко за 36 матчей, команда занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Калгари" 40 очков в 32 играх, он идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 9 января дома против "Бостона". "Калгари" 8 января сыграет на выезде с "Каролиной".