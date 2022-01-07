Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 7 января. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Рейнджерс" объявили о попадании Шестеркина в ковид-протокол перед гостевым матчем регулярного чемпионата против "Вегаса", который пройдет позднее в пятницу. Место в воротах команды из Нью-Йорка в этой встрече займет россиянин Александр Георгиев.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Шестеркин был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ в 2014 году в четвертом раунде под общим 118-м номером. Он проводит третий сезон в лиге, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин сыграл в 20 матчах, одержав 15 побед и дважды сыграв "на ноль".