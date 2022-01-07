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WTA

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира Melbourne Summer Set 2

Россиянка со счетом 7:5, 6:1 обыграла испанку Нурию Парризас-Диас
Дарья Касаткина EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 7 января. Россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в четвертьфинале теннисного турнира Melbourne Summer Set 2. Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под третьим номером. В полуфинале российская теннисистка сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой.

Касаткиной 24 года, она занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2018) и Открытого чемпионата Франции (2018).

Melbourne Summer Set 2 - один из двух турниров категории WTA 250, проводимых в Мельбурне из-за отмены соревнований в Окленде и Брисбене в связи с распространением коронавирусной инфекции. Призовой фонд турнира составляет $239 тыс.

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