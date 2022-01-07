"Даллас" в серии буллитов победил "Флориду" в матче НХЛ. Гурьянов набрал три очка

ТАСС, 7 января. "Даллас" дома в серии буллитов обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Далласа" отличились Михаэль Раффль (13-я минута), российский нападающий Денис Гурьянов (22). Джейсон Робертсон (34), Тайлер Сегин (34), Джейми Бенн (47). У "Флориды" шайбы забросили Александр Барков (9, 21), Патрик Хорнквист (25), Маккензи Уигар (38), Джонатан Юбердо (60).

Гурьянов забросил пятую шайбу в текущем сезоне, также он отметился двумя голевыми передачами и набрал 13 очков (пять голов + восемь передач) в 29 матчах. Его одноклубник Александр Радулов, а также защитник "Флориды" Максим Мамин очков не набрали. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 34 очка в 30 матчах, "Флорида" с 49 очками после 34 игр идет второй в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Даллас" 8 января сыграет дома с "Питтсбургом", "Флорида" 9 января приедет в гости к "Каролине".