Домашняя арена гандбольного клуба "Ростов-Дон" будет отремонтирована в ближайшие три года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Дворец спорта, который служит домашней ареной гандбольного клуба "Ростов-Дон", отремонтируют в 2022-2024 годах в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Принято решение о капитальном ремонте Дворца спорта [в Ростове-на-Дону], который планируется провести в 2022-2024 годах. После завершения капитального ремонта гандбольная команда и все болельщики получат обновленный спортивный объект на 5 тыс. зрительских мест, соответствующих всем требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований", - сказал Аракелян.

Во время проведения капремонта матчи с участием гандбольного клуба "Ростов-Дон" планируется проводить в специально адаптированном физкультурно-оздоровительном комплексе, прилегающем к Ростовскому областному училищу олимпийского резерва, отметил Аракелян. Ввести этот объект в эксплуатацию в Минспорте области рассчитывают во втором полугодии 2022 года.