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Главный тренер "Тампы" Купер прокомментировал возвращение Кучерова в команду

В первом матче после восстановления от травмы россиянин набрал два очка
Главный тренер "Тампы" Джон Купер AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Главный тренер "Тампы" Джон Купер
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 7 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа" Никита Кучеров показал в матче против "Калгари" игру уровня элиты. Такое мнение высказал главный тренер команды Джон Купер, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В пятницу в домашнем матче против "Калгари" (4:1) Кучеров отдал две результативные передачи. Эта игра стала первой для россиянина после возвращения - нападающий не появлялся на льду с середины октября из-за восстановления после травмы.

"Пропустить столько времени, выйти играть с сильной, быстрой командой и сделать то, что сделал он... Это уровень элиты, - сказал Купер. - И он будет первым, кто скажет вам, что у него есть еще, что показать".

Всего Кучеров провел в текущем сезоне три матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

"Тампа" набрала 51 очко в 36 играх, команда занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона. Следующий матч "Тампа" проведет 9 января дома против "Бостона".

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