{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Нэшвилл" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Тренин забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 4:2
Яков Тренин ("Нэшвилл") AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Яков Тренин ("Нэшвилл")
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 7 января. "Нэшвилл" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отметился заброшенной шайбой (59-я минута), всего хоккеист набрал 12 очков (семь шайб + пять передач) в 34 матчах текущего сезона. Также в составе победителей отличились Филип Форсберг (4), Мэтт Дюшен (20) и Мэтт Луфф (23). У "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Дастин Браун (30) и Мартин Фрк (51).

"Нэшвилл" с 46 очками в 35 играх лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес", набравший 37 очков в 34 играх, занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Нэшвилл" на выезде сыграет с "Аризоной" 9 января, в этот же день "Лос-Анджелес" примет "Детройт".

Теги
НХЛ
НХЛ
Главный тренер "Тампы" Купер прокомментировал возвращение Кучерова в команду
В первом матче после восстановления от травмы россиянин набрал два очка
Главный тренер "Тампы" Купер прокомментировал возвращение Кучерова в команду
Читать полностью