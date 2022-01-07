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ATP

Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде

В четвертьфинале россиянин победил Егора Герасимова из Белоруссии
Карен Хачанов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 7 января. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Егора Герасимова из Белоруссии в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. В полуфинале Хачанов сыграет с хорватом Марином Чиличем, их встреча пройдет в субботу.

Хачанов занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 9 января. Его призовой фонд составляет $521 тыс. В 2020 году победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев, в 2021-м соревнования в одиночном разряде у мужчин не проводились.

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