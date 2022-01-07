"Спартак" прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив "Амуру"

ТАСС, 7 января. Московский "Спартак" уступил в овертайме хабаровскому "Амуру" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 500 зрителей.

В составе победителей отличились Владимир Бутузов (27-я минута), Руслан Педан (54) и Радан Ленц (61). У проигравших заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов (5), Александр Хохлачев (30).

"Спартак" прервал серию из пяти побед. Защитник "Спартака" Михаил Мамкин провел 500-й матч в КХЛ.

Столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками в 47 матчах. "Амур" находится на девятой позиции на Востоке с 45 очками после 48 игр. Следующий матч красно-белые проведут в гостях против владивостокского "Адмирала", "Амур" примет новосибирскую "Сибирь", оба матча состоятся 9 января.