Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде

ТАСС, 7 января. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:0 в пользу 24-летней Кудерметовой. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и Андреа Петкович из Германии. Полуфинал пройдет в субботу.

Кудерметова располагается на 31-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. Потаповой 20 лет, она занимает 69-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Аделаиде завершится 9 января. Его призовой фонд составляет $703,6 тыс.