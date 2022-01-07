Семшов: игры в Лиге Европы помогут "Зениту" прибавить физически и морально перед РПЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" наберут физическую форму и моральные кондиции перед возобновлением Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря матчам плей-офф в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита", бронзовый призер чемпионата Европы и трехкратный бронзовый призер чемпионата России Игорь Семшов.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего вторым московского "Динамо" составляет два очка.

"Мое мнение не изменилось, "Зенит" все равно является фаворитом, потому что команда имела больше опыта в чемпионской гонке, - сказал Семшов. - Хотя до этого были чемпионаты, когда "Зенит" заранее становился чемпионом. Но все равно команда смотрится предпочтительнее перед другими соперниками, особенно перед "Динамо". Как раз последняя игра показала, что в отсутствие двух-трех футболистов команда выглядит достаточно целостно и стабильно. Несмотря на итоговый результат, санкт-петербургский клуб выглядел предпочтительнее".

"Зенит" имеет преимущество за счет этого опыта, который будет необходим в весенней части чемпионата, несмотря на их участие в Лиге Европы и Кубке России. Мы часто говорим о том, помешает ли игра на несколько фронтов или нет, но в других чемпионатах футболисты играют по 70 матчей, а у нас вместе с еврокубками выходит около 40-50. Поэтому ни в коем случае не помешает, за счет этих игр "Зенит" быстрее наберет ту форму или состояние, которое нужно будет. Еврокубки помогут команде и физически, и морально", - добавил собеседник агентства.

Семшов считает, что команда, которая лучше всех отработает на трансферном рынке, будет в выигрышной ситуации в чемпионской гонке. "Весенняя часть будет такова, что у команд не будет права на ошибку, - отметил он. - Поэтому потребуется полная сконцентрированность, набор своих очков и надежда на то, что конкуренты оступятся. Безусловно, Малком, Клаудиньо, Вендел и Сердар Азмун являются лидерами "Зенита", на которых строится игра, - их отсутствие сказывается. Но думаю, что "Зенит", как и "Динамо", зимой будет укрепляться. Поэтому кто лучше укрепится, у кого будет больше выбора на скамейке запасных, тот будет в выигрышной ситуации".

"Зенит" занял третье место в группе H Лиги чемпионов, в которой также выступали итальянский "Ювентус", английский "Челси" и шведский "Мальмё". Команда Сергея Семака сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.