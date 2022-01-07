Более 930 бегунов из 16 стран приняли участие в Рождественском полумарафоне в Омске

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Бегуны Марина Ковалева из Омска и Алексей Патраков из Пермского края стали в пятницу победителями ежегодного Рождественского полумарафона в Омске, в котором приняли участие более 930 человек из 16 стран и 26 регионов России. Об этом сообщила журналистам пресс-служба омского Минспорта.

"На полумарафонской дистанции 21,1 км победили Алексей Патраков (Пермский край) и омичка Марина Ковалева", - сообщили в Минспорте.

По данным пресс-службы серии забегов "Сибирский международный марафон", в которую входит Рождественский полумарафон, в этом году участие в соревнованиях принял 931 человек из 26 регионов России, а также Азербайджана, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Лаоса, Мексики, Монголии, Никарагуа, Таджикистана и Эфиопии. И если в прошлом году в Омске в день полумарафона было минус 30 градусов, то в этот раз погода благоприятствовала бегунам - в сибирском городе было всего минус 7 градусов и шел небольшой снег.

В прошлом году полумарафон в Омске прошел в онлайн-формате: 770 бегунов при помощи специальных программ сами выбирали маршрут с необходимой дистанцией и фиксировали результат при помощи мобильного приложения с поддержкой GPS, результаты отправлялись организаторам. Принять участие в сибирском забеге, не выезжая из своих стран, смогли представители Казахстана, Великобритании, Германии, Узбекистана, Бразилии, Сингапура, Пакистана и Израиля. Тогда все участники преодолевали заявленные дистанции в разных часовых поясах и при абсолютно разных температурах. Так, если в Сингапуре в период проведения полумарафона - с 7 по 10 января - температура воздуха составляла 24-28 градусов тепла, то в самом Омске она опускалась до минус 30 градусов.

Рождественский полумарафон - первое событие в серии забегов в рамках Сибирского международного марафона. Полумарафон проводится с 1991 года. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире и зарегистрирован в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Забег имеет кольцевую конфигурацию.

Маршрут полумарафона проходит по историческому центру Омска, включая Омскую крепость. На своем пути спортсмены увидели узнаваемые архитектурные ансамбли города. Среди них Воскресенский военный собор, здание правительства Омской области, Тобольские и Тарские ворота, Воскресенский сквер.