Футболист "Барселоны" Коутиньо подписал контракт с "Астон Виллой"

ТАСС, 7 января. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филипе Коутиньо перешел на правах аренды в английскую "Астон Виллу". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По окончании аренды "Астон Вилла" получит право выкупить права на полузащитника.

Коутиньо 29 лет, он является воспитанником бразильского клуба "Васко да Гама". Он также выступал за итальянский "Интер", испанский "Эспаньол", английский "Ливерпуль", германскую "Баварию" и испанскую "Барселону". Коутиньо является чемпионом Германии и Испании, в составе "Баварии" стал победителем Лиги чемпионов в 2020 году. В составе сборной Бразилии сыграл 64 матча, в которых забил 18 голов и отдал 11 результативных передач, став в 2019 году обладателем Кубка Южной Америки.

"Астон Вилла" занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав 22 очка в 19 матчах. Следующую игру клуб из Бирмингема проведет против "Манчестер Юнайтед" дома 15 января.