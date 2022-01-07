Сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка ATP

ТАСС, 7 января. Испанец Роберто Баутиста-Агут победил поляка Хуберта Хуркача во второй игре полуфинального противостояния Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу 33-летнего испанца. Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста победил поляка Яна Зелинского (6:2, 6:1). Таким образом, испанцы одержали победу в противостоянии со счетом 2-0.

В полуфинале команда Испании встретится с победителем встречи между сборными России и Канады, их матчи пройдут в субботу.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. Турнир завершится 9 января.