Клуб КХЛ "Барыс" готовится к матчу с "Металлургом" в обычном режиме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана готовится к гостевому матчу регулярного чемпионата против магнитогорского "Металлурга" в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев.

Гостевой матч "Барыса" против "Металлурга" запланирован на 9 января.

"Насколько я проинформирован, "Барыс" завтра вылетает в Магнитогорск, где по плану должен провести матч КХЛ. Команда готовится к поездке в обычном режиме", - сказал Каратаев.

В среду "Барыс" принимал "Металлург" (3:2) на домашней арене, матч прошел без зрителей из-за указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в Нур-Султане чрезвычайного положения. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. После игры самолет с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа.

"Барыс" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 46 матчах. "Металлург" идет вторым на Востоке, имея в активе 68 очков после 46 встреч.