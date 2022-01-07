Чемпионат Казахстана по хоккею возобновится 20-21 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матчи чемпионата Казахстана по хоккею предварительно возобновятся 20-21 января. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев.

"Что касается чемпионата Казахстана, то матчи всех лиг возобновятся предварительно 20-21 января с учетом того, что режим ЧП действует до 19 января", - сказал Каратаев.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января режим ЧП был введен на всей территории страны.