Драчев заявил, что биатлонист Логинов провел хорошую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов провел хорошую гонку на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Логинов занял первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону, преодолев дистанцию 10 км за 27 минут 0,8 секунды. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; 2 промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

"Хорошую гонку провел Александр [Логинов]. Сегодня была лотерея на рубеже, как и всегда в Оберхофе, нам сегодня повезло - справились со стрельбой и удачно выиграли лотерейный билет, - сказал Драчев. - Но надо радоваться сегодняшнему дню. Промах Логинова на стрельбе из положения "стоя" связан с ветром, очень хорошо, что он попал до этого, один промах в таких условиях - прекрасный результат".

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой. Этап завершится 9 января.