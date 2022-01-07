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КХЛ

"Витязь" обыграл ЦСКА в матче КХЛ, сняв в овертайме вратаря

Игра завершилась со счетом 4:3
Игроки "Витязя" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Витязя"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подольский "Витязь" победил в овертайме со счетом 4:3 московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 865 зрителей.

В составе победителей отличились Даниэль Одетт (14), Федор Малыхин (50, 63), Миро Аалтонен (52). У армейцев заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (36-я минута), Михаил Григоренко (38) и Александр Попов (58). Победную шайбу хоккеисты подмосковной команды забросили, заменив вратаря на еще одного полевого игрока в овертайме.

Для игроков "Витязя" Евгения Лисовца и Виталия Попова этот матч стал 400-м и 300-м в КХЛ соответственно.

В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает 10-е место, набрав 42 очка в 46 матчах. ЦСКА идет третьим с 63 очками в 47 встречах.

В следующем матче "Витязь" 9 января примет омский "Авангард", ЦСКА в тот же день на выезде встретится с лидером конференции петербургским СКА.

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